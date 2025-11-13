РФ покажет скоростной БПЛА Supercam и ударный «Форпост-РЭ» на Dubai Airshow-2025

Российская группа компаний «Беспилотные системы» впервые представит новый скоростной разведывательный беспилотник линейки Supercam на Международной авиационно-космической выставке в Дубае (Dubai Airshow). Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.
В российской экспозиции будут демонстрироваться беспилотные аппараты двойного назначения, включая Supercam S350, конвертоплан Supercam SX350 и коптер Supercam X4.
Особое внимание уделяется беспилотнику «Форпост-РЭ», созданному на базе хорошо зарекомендовавшего себя в Сирии и в зоне СВО разведывательно-ударного аппарата «Форпост». Как отмечает разработчик, этот комплекс способен вести круглосуточную воздушную разведку и наносить удары управляемыми и неуправляемыми авиационными бомбами и ракетами массой до 40 килограммов.
Еще одной новинкой выставки станет учебно-тренировочный самолет УТС-800 — первый российский турбовинтовой самолет для первоначальной летной подготовки. На нем можно отрабатывать технику пилотирования, выполнение штопора и вывода из него, основы навигации и действия в особых случаях.
Прежде концерн «Калашников» раньше срока выполнил крупный заказ на поставку автоматов АК-12К для войск. Оружие отличается повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также надежностью при использовании в городских условиях и окопах.