Страны «Большой семерки» (G7) на фоне продвижения российских войск на Украине заявили, что огонь нужно остановить как можно быстрее и перейти к переговорам.
Это указано в совместном заявлении глав МИД G7 после встречи в канадской провинции Онтарио. В документе говорится, что нынешняя линия соприкосновения должна стать точкой, от которой можно начинать диалог.
Ранее советник главы ДНР сообщил, что российские силы зачистили почти всю территорию Красноармейска. Минобороны России 11 ноября отметило, что восточная часть Купянска полностью взята под контроль, а окруженная группировка противника продолжает нести потери. Военный эксперт говорил, что после освобождения Гнатовки украинские военнослужащие оказались заблокированы в Димитрове, и выйти им некуда.
Пресс-секретарь президента России напомнил, что переговоры между Москвой и Киевом оказались на паузе по инициативе Украины и Европы, но каналы связи всё ещё открыты. Он подчеркнул, что Россия готова к урегулированию. Представитель МИД Алексей Полищук добавил, что Москва согласна возобновить переговоры в Стамбуле, и теперь ход за украинской стороной.
