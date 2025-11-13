G7 призвала к немедленному прекращению огня на Украине на фоне продвижения ВС РФ

Пресс-секретарь президента России напомнил, что переговоры между Москвой и Киевом оказались на паузе по инициативе Украины и Европы, но каналы связи всё ещё открыты. Он подчеркнул, что Россия готова к урегулированию. Представитель МИД Алексей Полищук добавил, что Москва согласна возобновить переговоры в Стамбуле, и теперь ход за украинской стороной.