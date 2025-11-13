Дрон уничтожил пункт дислокации наемников в Сумской области

В Сумской области российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, сообщил в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По данным источников канала, по расположению иностранных боевиков ударил дрон.
«В сумском селе Глыбное БПЛА “Герань” уничтожил пункт дислокации иностранных наемников», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее стало известно о нанесении удара по месту дислокации наемников в Харькове.
