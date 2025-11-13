Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон уничтожил пункт дислокации наемников в Сумской области

По информации источников, иностранные боевики были выявлены в селе Глыбное.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, сообщил в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По данным источников канала, по расположению иностранных боевиков ударил дрон.

«В сумском селе Глыбное БПЛА “Герань” уничтожил пункт дислокации иностранных наемников», — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее стало известно о нанесении удара по месту дислокации наемников в Харькове.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше