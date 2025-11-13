Газета Corriere della Sera объяснила отказ публиковать интервью Лаврова

Полная версия интервью опубликована на сайте МИД России. В нем министр, в частности, сообщил, что в этом году Россия передала Украине больше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Также господин Лавров прокомментировал срыв встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По мнению главы МИД, господин Трамп получал «подковерные доклады», из-за которых он отказался от переговоров с российским коллегой.