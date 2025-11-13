Мэр Кургана Науменко решил побороться за премию «Служение». Скрин

Премия «Служение» учреждена президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы отметить тех, кто вносит особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Премия вручается тем, кто вносит особый вклад в развитие муниципалитетов и улучшение качества жизни граждан. В прошлом году на премию поступило более 41 тысячи заявок из 89 регионов, а в этом году уже поступило более 15 тысяч заявок, среди лидеров по участию — регионы Донбасса и Новороссии, а также несколько областей и краев России. Регистрация на премию завершается 21 ноября.