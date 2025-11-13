Ричмонд
Россия ждет от США ответа на предложение по ДСНВ, заявил Шойгу

Шойгу: РФ ждет от США ответа на предложение о продлении ограничений ДСНВ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия ждёт от США ответа на предложение продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Ждем сигналов из Белого дома», — сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.

