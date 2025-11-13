Котенок: войска РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ к югу от Мирнограда

Продвигающимся в районе Мирнограда российским подразделениям удалось ликвидировать укрепрайон ВСУ к югу от города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Южнее Мирнограда (Димитрова) наши подразделения ликвидировали укрепрайон противника в районе Лысовки — Сухого Яра», — написал он.
Котенок сообщил о ведении российскими военными боев в районе мирноградских микрорайонов Восточный, Западный и Молодежный, а также в северной и северо-восточной частях города.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о завершении росссийскими войсками зачистки в селе Сухой Яр.