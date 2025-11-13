Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: войска РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ к югу от Мирнограда

По информации военкора, российские военные ведут бои в разных частях Мирнограда.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе Мирнограда российским подразделениям удалось ликвидировать укрепрайон ВСУ к югу от города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Южнее Мирнограда (Димитрова) наши подразделения ликвидировали укрепрайон противника в районе Лысовки — Сухого Яра», — написал он.

Котенок сообщил о ведении российскими военными боев в районе мирноградских микрорайонов Восточный, Западный и Молодежный, а также в северной и северо-восточной частях города.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о завершении росссийскими войсками зачистки в селе Сухой Яр.