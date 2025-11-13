Рубио: США должны вынести суждение о том, стремится ли РФ к урегулированию

Соединённые Штаты должны определить, действительно ли Россия стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами после завершения встречи министров иностранных дел стран G7 в Онтарио.
Отвечая на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне, что Москва не заинтересована в мире, Рубио отметил, что Вашингтону предстоит вынести это суждение.
«Россия выдвинула требования, на которые Украина не может пойти», — отметил он.
Госсекретарь подчеркнул, что США «могут судить только по тому, что видят». Рубио также признал, что российские вооружённые силы «добились определённых успехов» в Донецкой Народной Республике.
Накануне Рубио заявил, что Вашингтона заканчиваются цели для введения новых ограничительных мер в отношении РФ.
Ранее замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой.