Политологи поделились мнениями о Прямой линии Главы Башкирии

«Хабиров ответил не на те вопросы, которые интересно “подсветить” властям, а на те, которые волнуют людей, и не избегал острых политических тем. Может ли регион противостоять атакам дронов и как? Зачем так много видеокамер на дорогах? Закроют ли в регионе колледжи? Есть ли у власти понимание, как спасти “Башкиравтодор”? Как идут фасадные работы в мечети “Ар-Рахим”? Что ж, отлично, что глава республики стремится к высоким стандартам качества для жителей, ориентируясь на лучшие федеральные практики», — пишет российский политолог Евгений Минченко.