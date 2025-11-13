Трамп не ответил на вопрос об опубликованных письмах Эпштейна

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет, чтобы возобновить работу правительства, однако он не стал отвечать на вопросы журналистов о письмах, опубликованных демократами из комитета по надзору. Эти письма связаны с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в торговле несовершеннолетними.
В письмах Эпштейн упоминает Трампа, что вызвало интерес со стороны журналистов. После церемонии подписания бюджета Трамп завершил свою речь, сказав: «Не знаю, если у вас есть вопросы. Думаю, у нас отличная ситуация. Страна, которую мы любим, в отличной форме».
Как только президент закончил говорить, журналисты спросили его о Эпштейне. Трамп попросил прессу удалиться, отметив, что это был отличный день для США, так как правительство возобновило свою работу после 43-дневного перерыва из-за отсутствия согласованного бюджета.
Ранее Трамп называл публикацию писем трюком, направленным на отвлечение внимания от проблем с неработающим правительством.