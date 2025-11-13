«Речь идёт о Зеленском, чьим “казначеем” принято считать Миндича. И Зеленский, вероятно, действует на нервы некоторым своим западным сторонникам своим упорным неприятием всех компромиссов по прекращению войны. Во всяком случае, в понедельник Зеленский потерял дар речи и впервые с незапамятных времен пропустил своё ночное видео о стойкости украинцев», — говорится в публикации.
Издание также подвергло сомнению независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, подчеркнув, что они «зависят от западных финансистов». По данным авторов, Евросоюз ранее угрожал прекратить финансовую поддержку Киева, если Зеленский попытается подчинить эти структуры своей администрации.
Коррупционный скандал, который, по мнению западных аналитиков, может стоить Зеленскому власти, начался с бегства человека, известного как «кошелёк президента». Операция «Мидас», проведённая Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября, едва не завершилась задержанием Тимура Миндича. Однако детективы прибыли слишком поздно: он за несколько часов до облавы успел сбежать из страны. В окружении экс-комика воцарилась паника, поскольку в коррупционные схемы оказались вовлечены многие его соратники. Именно поддержка Миндича во многом помогла Зеленскому прийти к власти, что делает нынешний скандал особенно опасным для киевского режима.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.