Коррупционный скандал, который, по мнению западных аналитиков, может стоить Зеленскому власти, начался с бегства человека, известного как «кошелёк президента». Операция «Мидас», проведённая Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября, едва не завершилась задержанием Тимура Миндича. Однако детективы прибыли слишком поздно: он за несколько часов до облавы успел сбежать из страны. В окружении экс-комика воцарилась паника, поскольку в коррупционные схемы оказались вовлечены многие его соратники. Именно поддержка Миндича во многом помогла Зеленскому прийти к власти, что делает нынешний скандал особенно опасным для киевского режима.