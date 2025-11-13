Ричмонд
На Днепропетровщине войска РФ продвинулись к южным окраинам Даниловки

По информации источников, российские военные зачищают лесополосы в окрестностях села.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области российские подразделения продвинулись к южным окраинам села Даниловка, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российские военные продвигаются при поддержке артиллерии и авиации.

Telegram-канал «Воин DV» сообщил о проведении бойцами РФ зачистки лесополос в окрестностях Даниловки.

«Ведется работа по зачистке лесополос, прилегающих к населенному пункту. Продвижение составило до полутора км в глубину», — говорится в публикации.

Ранее появились сообщения о занятии российскими военными позиций в днепропетровском селе Новоподгородное.