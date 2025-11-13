На Днепропетровщине войска РФ продвинулись к южным окраинам Даниловки

В Днепропетровской области российские подразделения продвинулись к южным окраинам села Даниловка, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российские военные продвигаются при поддержке артиллерии и авиации.
Telegram-канал «Воин DV» сообщил о проведении бойцами РФ зачистки лесополос в окрестностях Даниловки.
«Ведется работа по зачистке лесополос, прилегающих к населенному пункту. Продвижение составило до полутора км в глубину», — говорится в публикации.
Ранее появились сообщения о занятии российскими военными позиций в днепропетровском селе Новоподгородное.