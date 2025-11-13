«Новые люди» предлагают пермским властям взять на баланс бассейн «БМ»

На днях в Перми прошел санкционированный митинг в поддержку бассейна «БМ». Как ранее сообщало URA.RU, история с этим спортобъектом тянется уже несколько лет. После сложных манипуляций бывших совладельцев «БМ» остался должен 60 млн рублей банку «Урал ФД» (сейчас «Клюква»), который в 2018 году выкупила «Пермская финансовая компания». Кредит давали под залог здания бассейна и земли под ним, и с тех пор его не сколько раз пытались продать, но на торги не поступало заявок. В 2020 году по заявлению администрации Перми суд признал бассейн «БМ» социально значимым объектом: то есть его имущественный комплекс может использоваться только по прямому назначению. «ПФК» уже не первый раз обращается в суд с требованием компенсации убытков, но ранее суд в их удовлетворении отказывал.