Стало известно о просьбе «Лукойла» к Минфину США

До этого «Лукойл» заявлял о намерении продать ряд активов за рубежом из-за рестрикций и готовности просить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о продлении лицензии на сворачивание деятельности. Компании требуется больше времени для выполнения обязательств и изучения предложений по глобальным активам.
«Российский энергетический гигант “Лукойл” подал заявку на продление срока, установленного министерством финансов США, который запрещает сделки с российской компанией после 21 ноября», — говорится в материале.
Среди зарубежных активов «Лукойла» — трейдинговая Litasco, два европейских НПЗ (в Румынии и Болгарии), сеть АЗС Teboil, 75% в иракском проекте «Западная Курна — 2», а также 50% в нескольких африканских активах и миноритарные доли в других международных проектах.
Напомним, что ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Он включает в себя меры, направленные против 117 судов так называемого «теневого флота» РФ. Ограничения также затрагивают все структуры «Роснефти» и «Лукойла». В Европейском Союзе уже работают над следующим пакетом санкций против России.
