Стало известно о просьбе «Лукойла» к Минфину США

До этого «Лукойл» заявлял о намерении продать ряд активов за рубежом из-за рестрикций и готовности просить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о продлении лицензии на сворачивание деятельности. Компании требуется больше времени для выполнения обязательств и изучения предложений по глобальным активам.