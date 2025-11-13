Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две украинские бригады отступают на одном из ключевых участков фронта

Согласно информации, полученной РИА Новости от российских силовых структур, подразделения двух украинских бригад начали отступление в районе Волчанска Харьковской области.

Согласно информации, полученной РИА Новости от российских силовых структур, подразделения двух украинских бригад начали отступление в районе Волчанска Харьковской области.

Сообщается, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в настоящее время отступают с занимаемых позиций.

Напомним, что российская армия перешла в активное наступление сразу на нескольких участках фронта.

Ранее в Подполье рассказали об отключении света в Херсоне после отъезда Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.