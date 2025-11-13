Согласно информации, полученной РИА Новости от российских силовых структур, подразделения двух украинских бригад начали отступление в районе Волчанска Харьковской области.
Сообщается, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в настоящее время отступают с занимаемых позиций.
Напомним, что российская армия перешла в активное наступление сразу на нескольких участках фронта.
Ранее в Подполье рассказали об отключении света в Херсоне после отъезда Зеленского.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.