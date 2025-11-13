Шойгу: Россия ждет от США ответа на предложение по ДСНВ

По словам Шойгу, времени для сохранения одной из ключевых основ глобальной стабильности остается немного. Он напомнил об инициативе президента России Владимира Путина о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на один год.