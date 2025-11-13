Ричмонд
Шойгу: Россия ждет от США ответа на предложение по ДСНВ

Осталось не так много времени, чтобы сохранить одну из ключевых основ глобальной стабильности, сообщил секретарь Совета Безопасности РФ.

Источник: Аргументы и факты

Россия ожидает ответа от США на предложение продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях, сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости.

«Ждем реакции из Белого дома», — отметил Шойгу.

По словам Шойгу, времени для сохранения одной из ключевых основ глобальной стабильности остается немного. Он напомнил об инициативе президента России Владимира Путина о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на один год.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях.

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США не ведут переговоры по продлению договора о стратегическом наступательном вооружении.

