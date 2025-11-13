Вице-спикер парламента Грузии назвала Зеленского клоуном, убивающим Украину

Вице-спикер грузинского парламента Тея Цулукиани резко раскритиковала Владимира Зеленского, назвав его «клоуном, который ведёт страну к гибели».
«Этого клоуна, который живёт на Украине и именует себя президентом, я не считаю. Он сделал несчастной собственную нацию. Великая страна и народ находятся в его руках на грани гибели — это настоящая трагедия», — заявила она в интервью телеканалу Imedi.
Цулукиани также ответила на вопрос о возможном введении ЕС визового режима для грузинских чиновников. Она также сообщила, что уже столкнулась с санкциями. Ограничения против неё введены Латвией, Литвой и Эстонией.
«Лично меня уже коснулись санкции трёх прибалтийских стран. Но я не учитываю Зеленского, к тому же Украина не является членом ЕС», — добавила парламентарий.
В конце прошлого года Зеленский ввёл персональных санкций против 19 членов партии «Грузинская мечта».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС должен прекратить финансировать Украину из-за коррупции.