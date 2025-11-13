Депутаты ГД поддержали решение штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит фиксировать отсутствие ОСАГО через камеры, но штрафовать нарушителя будут не больше одного раза в день. Сейчас водителя могут наказать каждый раз, когда камера фиксирует его машину без полиса, и штрафы могут накапливаться десятками за сутки.
По данным Российского союза автостраховщиков, около 7−10% водителей ездят без ОСАГО. Автор законопроекта Анатолий Аксаков сказал, что реальная доля достигает 15%, а в отдельных регионах — до 40%. Он отметил, что инспекторам сложно отлавливать таких нарушителей вручную, а камеры — быстрый способ решить проблему.
Сейчас отсутствие ОСАГО стоит 800 рублей, а при повторном нарушении штраф повышается до 3000−5000 рублей. Новый проект предлагает сохранять эти суммы, но ограничивать наказание одним штрафом в сутки. То есть первый день без полиса — 800 рублей, второй — 3000, дальше — 5000 за каждый следующий день.
Если закон примут, он начнет действовать с 1 сентября 2026 года. До этого времени нужно доработать систему автоматизации ГАИ на базе программного обеспечения «Паутина». Эксперты считают, что такая мера сократит число водителей без ОСАГО, хотя полностью проблему не уберет.
Средняя стоимость полиса по стране с января по сентябрь 2025 года составляет 7274 рубля, что примерно на 5% ниже уровня прошлого года. Автоюристы добавляют, что многие водители не покупают ОСАГО из-за цены и недовольства работой страховых компаний при выплатах после ДТП.
