Депутаты ГД поддержали решение штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит фиксировать отсутствие ОСАГО через камеры, но штрафовать нарушителя будут не больше одного раза в день. Сейчас водителя могут наказать каждый раз, когда камера фиксирует его машину без полиса, и штрафы могут накапливаться десятками за сутки.