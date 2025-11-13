Названы необычные последствия агрессии США в адрес Венесуэлы

«Сам факт того, что США угрожают Венесуэле, пробуждает в венесуэльцах националистические чувства перед лицом иностранного захватчика — и [президент республики Николас] Мадуро очень хорошо на этом играет. Любое вмешательство США может обернуться против интересов Трампа. Предположим, они свергнут Мадуро — кто тогда станет президентом?» — отметил эксперт.