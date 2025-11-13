Американский лидер Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за «подковерных докладов». Об этом в четверг, 13 ноября, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете Corriere della Sera.
По его словам, глава зарубежного государства неоднократно получал документы, которые поставили под сомнение необходимость проведения переговоров.
— Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно, — цитирует его ТАСС.
Недавно Трамп утверждал, что отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, так как не заметил готовности России к разрешению конфликта на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добавил, встреча президентов России и США в Будапеште может пройти спустя несколько дней после того, как стороны урегулируют «один-два» вопроса.
До этого политик заявлял, что страны Европейского союза, поддерживающие Украину, ведут Европу к военному столкновению. По его словам, «тот, кто поддерживает Киев, — поддерживает войну».