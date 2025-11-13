По указу Путина полк в Волгоградской области стал гвардейским

Согласно публикациям Минобороны РФ, где упоминались подразделения полка, он участвовал в боях в Херсонской области и ДНР. В феврале 2022 года полк потерял командира — гвардии подполковника Юрия Агаркова. По данным на апрель 2024 года, 1200 военнослужащих полка были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. Под сегодняшним наименованием полк существует с 1957 года. Почетным воином полка навечно зачислен Мелитон Кантария. Герой Советского Союза состоял в 594-м стрелковом полку, на базе которого сформирован 33-й мотострелковый. За участие в боях в Берлине полк по-прежнему носит почетное наименование «Берлинский».