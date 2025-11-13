ВСУ потеряли до взвода боевиков при попытках контратак под Даниловкой

Российские военные уничтожили до взвода боевиков ВСУ, безуспешно пытавшихся контратаковать у днепропетровского села Даниловка, сообщает Telegram-канал «Воин DV».
«Враг предпринимал попытки контратаковать, но успеха не имел, потерял до взвода живой силы», — говорится в публикации.
По информации источников канала, бойцы РФ проводят зачистку лесополос в окрестностях Даниловки.
Сообщается о продвижении российских военных в районе села на глубину до 1,5 км.
Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ южной части днепропетровского села Новопавловка.