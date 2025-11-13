Ричмонд
ВСУ потеряли до взвода боевиков при попытках контратак под Даниловкой

По информации источников, российские военные успешно продвигаются к южным окраинам села.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили до взвода боевиков ВСУ, безуспешно пытавшихся контратаковать у днепропетровского села Даниловка, сообщает Telegram-канал «Воин DV».

«Враг предпринимал попытки контратаковать, но успеха не имел, потерял до взвода живой силы», — говорится в публикации.

По информации источников канала, бойцы РФ проводят зачистку лесополос в окрестностях Даниловки.

Сообщается о продвижении российских военных в районе села на глубину до 1,5 км.

Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ южной части днепропетровского села Новопавловка.