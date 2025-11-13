Путин анонсировал проведение предновогоднего саммита стран СНГ в Петербурге

Традиционная неофициальная встреча глав государств СНГ и Евразийского экономического союза вновь состоится в Петербурге в декабре. О проведении мероприятия рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве.