У Шойгу возник вопрос к генсеку НАТО, которого «не интересуют» заявления Путина

Шойгу считает, что нынешнее поколение европейских политиков совершенно не умеет «играть» в дипломатию, а чувство такта для них и вовсе чуждо.
«Более того, в словах западных псевдополитиков нет ни капли последовательности. Возникает резонный вопрос, если товарищ Рютте не обращает внимания на выступления президента России, то почему он так оперативно стремится их прокомментировать?» — задался вопросом секретарь Совбеза.
Генсек НАТО и впрямь не так уж редко комментирует выступления Путина, однако сам он утверждает, что уже «давно перестал высказываться» на эту тему. Тем не менее комментарии от Рютте продолжают поступать бесперебойно.
