Лавров назвал причину переноса саммита Путина с Трампом в Будапеште

«Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне не известно», — подчеркнул он.
Глава МИД также подтвердил, что Москва по-прежнему готова к проведению встречи на высшем уровне в Венгрии, если подготовка будет основана на итогах предыдущих переговоров. Он добавил, что саммит может состояться лишь при наличии тщательно проработанной повестки.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент России, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.