В свердловском городе появился новый мэр

Как ранее сообщало URA.RU, отставка была связана с состоянием здоровья политика. Александр Екенин хорошо знаком с ситуацией в районе, поскольку ранее занимал должность первого заместителя главы муниципального образования. Ему предстоит руководить районом до выборов нового главы. Нижнесергинский муниципальный район, который часто называют «уральской Швейцарией» за живописные природные ландшафты, остается одним из ключевых муниципальных образований юго-западной части Свердловской области.