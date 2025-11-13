Ричмонд
Появились сообщения о занятии бойцами РФ ряда кварталов в Мирнограде

По информации источников, российские военные ведут бои в разных районах города.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Мирнограде российские подразделения взяли под контроль ряд кварталов на северо-востоке города, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российские военные ведут бои на севере и северо-востоке города, а также на территории микрорайонов Западный и Молодежный.

Сообщается о продвижении бойцов РФ улиц Серова, Сретенской и 8 Марта, а также о зачистке российскими подразделениями лесополос к юго-востоку от Мирнограда.

Ранее стало известно о продвижении военнослужащих РФ к центру Мирнограда.