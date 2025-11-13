Президент Узбекистана встретился с новым генеральным директором ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Халеда Аль-Анани, избранного на должность генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Стороны рассмотрели итоги 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в городе Самарканде и перспективы дальнейшего развития сотрудничества с данным авторитетным институтом ООН.
«В начале беседы глава нашего государства поздравил Халеда Аль-Анани с избранием на высокий пост, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности. В свою очередь избранный генеральный директор выразил Президенту Узбекистана особую признательность за поддержку и высокий уровень организации главного мероприятия ЮНЕСКО», — отметили в пресс-службе.
Собеседники отметили системное и плодотворное взаимодействие между Узбекистаном и ЮНЕСКО, охватывающее широкий круг направлений, а также подтвердили приверженность дальнейшей активизации сотрудничества, включая расширение проектной деятельности Организации в Узбекистане.
Была подчеркнута готовность ЮНЕСКО к совместной реализации стратегических инициатив, выдвинутых главой Узбекистана на церемонии открытия Генеральной конференции.