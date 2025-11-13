Итальянский политик объявил Украину первой напавшей на НАТО страной

Итальянский политик и профессор Микеле Джерачи раскритиковал позицию ЕС, заявив, что именно Украина совершила «единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО». В соцсети X он напомнил о диверсиях на «Северных потоках» в 2022 году, которые, по его словам, можно расценивать как теракт против европейской энергетики.