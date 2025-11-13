Эпштейн пытался слить Лаврову секреты Трампа перед их переговорами с Путиным

Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере в августе 2019 года до начала суда. Его смерть была официально признана самоубийством, но породила множество теорий заговора из-за большого количества высокопоставленных лиц, которые могли быть заинтересованы в его молчании. Кстати, прокуратура США предлагала финансисту сдать Трампа «с потрохами» в обмен на свободу. Сам он в своих письмах называл американского президента «собакой, которая не лаяла».