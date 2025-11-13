Рустам Минниханов с рабочей поездкой прибыл в Ханчжоу

«Мы бы хотели развивать более тесные отношения с Вашей провинцией, в первую очередь, в области экономики. На сегодняшний день есть контакты на муниципальном уровне: в 2003 году между городами Ханчжоу и Казань было заключено Соглашение о породненных отношениях, подписаны меморандумы о сотрудничестве Кукморского и Сабинского районов с рядом городов провинции Чжэцзян. Кроме того, в 2023 году открылся офис Университета Иннополис в городе Ханчжоу», — отметил Рустам Минниханов.