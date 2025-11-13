Ричмонд
Россиянина задержали в Таиланде по просьбе США

На Пхукете арестовали российского гражданина, которого США подозревают в хакерских атаках. Об этом сообщает портал Phuket News.

Тайская киберполиция задержала россиянина по запросу американских властей. Генпрокуратура Таиланда одобрила арест на основании запроса об экстрадиции.

По данным властей США, 35-летний россиянин причастен к кибератакам на государственные ведомства в Европе и США. ФБР квалифицирует его как «хакера мирового класса».

При аресте изъяли ноутбук, смартфоны и криптокошелек. Агенты ФБР присутствовали при операции как наблюдатели. Россиян задержали в отеле района Тхаланг, куда он прибыл 30 октября.

Сейчас запущена формальная процедура экстрадиции в США.

