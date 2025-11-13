Михаил Мишустин назвал 5 основных направлений развития ИТ-отрасли

Правительство России определило пять ключевых приоритетов для развития ИТ-отрасли. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума «Цифровые решения» 12 ноября в Национальном центре «Россия».
Особая роль отведена подготовке кадров — в 2025 году в отрасль пришло более 100 тыс. специалистов при общей численности занятых в 1,1 млн человек. Одним из ключевых драйверов роста также выступает платформенная экономика, объемы которой только за первое полугодие 2025 года выросли более чем на треть, превысив 5 трлн рублей. Параллельно правительством продолжается реализация масштабной программы по импортозамещению программного обеспечения (ПО).
В ходе выступления Мишустин также подчеркнул, что для технологического суверенитета критически важно развитие собственной радиоэлектронной базы и вычислительных мощностей. На поддержку этого сектора за прошедшие три года было направлено свыше 300 млрд рублей, а доля российской продукции на внутреннем рынке уже превысила 60%. Особое внимание уделяется передовым технологиям на базе искусственного интеллекта. На их разработку 13 научным центрам выделяются государственные гранты размером до 350 млн рублей каждый.
После выступления премьер-министр посетил выставку лучших ИТ-решений. Он осмотрел стенды «Госуслуг», «Яндекса», ИТМО и других передовых организаций, чья деятельность способствует развитию российской ИТ-отрасли.
«Сегодня ИТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих и вносит заметный вклад в экономику России. А цифровизация стала сквозной задачей развития ключевых сфер — от промышленности до медицины, образования и оказания госуслуг. Мы хотим, чтобы у айтишников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень, а также продемонстрировать достижения как ИТ-сообществу, так и гражданам нашей страны», — отметил курирующий «цифру» вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, слова которого привела в сообщении АНО «Национальные приоритеты».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.