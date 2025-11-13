Радиоперехваты, оказавшиеся в распоряжении «ТАСС», показывают, что командование ВСУ принуждает окружённых под Купянском военнослужащих идти в контратаки, отказывая им в еде и воде.
Из записей следует, что бойцы просят сбросить им провизию с беспилотников, но командир отвечает отказом. Он говорит, что логистику не дают, потому что солдаты «четыре дня сидят без движения» и якобы не вызывают доверия, раз не пытаются выйти из окружения.
Сами военные утверждают, что готовы контратаковать, но не могут сделать этого из-за голода и жажды. Они говорят, что «почти неделю не ели» и просят хотя бы поесть и попить, чтобы иметь силы двигаться.
В распоряжении агентства есть звуковые файлы, записанные в течение нескольких дней. Судя по ним, помощь украинским военнослужащим так и не пришла.
