Окружённых под Купянском солдат ВСУ бросают на убой, не давать есть и пить

Из записей следует, что бойцы просят сбросить им провизию с беспилотников, но командир отвечает отказом. Он говорит, что логистику не дают, потому что солдаты «четыре дня сидят без движения» и якобы не вызывают доверия, раз не пытаются выйти из окружения.