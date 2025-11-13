Солдаты ВСУ просят сбросить им провизию с беспилотников, но командование отказывает, заявляя, что за четыре дня они так и «не пошли» вперёд. Командир настаивает: «Надо заходить» на позиции российских войск.
По переговорам слышно, что бойцы не ели почти неделю. Они уверяют, что готовы выполнить приказ, но элементарно не могут — им нужна еда и вода. Судя по перехватам, записанным за несколько дней, помощь так и не поступила.
«Мы неделю почти не ели. Я поговорил с парнями, они все поклялись, что пойдут [в контратаку], но им нужно поесть и попить», — обещает командиру боец, чьи слова приводит TACC.
Купянск является ключевым логистическим и транспортным узлом на северо-востоке Харьковской области. Через город проходят важнейшие железнодорожные линии и автодороги. Контроль над ним позволяет управлять поставками вдоль всей линии фронта. Как уже писал Life.ru, в «котле» на Купянском направлении зажато до 5 тысяч украинских военнослужащих. Окружённая группировка ВСУ продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. Сегодня, 11 ноября, ВС РФ начали зачистку станции «Купянск-Сортировочная».
