«‎Он выше этого»: Запад слил топ уморительных фраз в защиту Зеленского после позора со $100 млн

«Так что, уважаемая либеральная пресса, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: “В такой поворотный момент, как сейчас, Зеленскому недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией”. Также: “Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух ВСУ в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить”. Будет работать так же хорошо», — иронизирует эксперт.