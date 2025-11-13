Ричмонд
В Одесской области из-за взрывов повреждена критическая инфраструктура

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в регионе прогремели на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В городе Арциз Одесской области в результате взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил в четверг Telegram-канал облпрокуратуры.

По информации ведомства, инфраструктурный объект был поврежден минувшей ночью. Также сообщается о повреждении неких ремонтных цехов.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью и утром в четверг на фоне воздушной тревоги.

Напомним, на днях сообщалось о пожарах, начавшихся после взрывов на объектах энергетической инфраструктуры в Одесской области.