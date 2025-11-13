В Одесской области из-за взрывов повреждена критическая инфраструктура

В городе Арциз Одесской области в результате взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил в четверг Telegram-канал облпрокуратуры.
По информации ведомства, инфраструктурный объект был поврежден минувшей ночью. Также сообщается о повреждении неких ремонтных цехов.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью и утром в четверг на фоне воздушной тревоги.
Напомним, на днях сообщалось о пожарах, начавшихся после взрывов на объектах энергетической инфраструктуры в Одесской области.