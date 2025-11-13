Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что ВСУ потеряли крупную группировку в Красноармейске

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил «ТАСС», что в Красноармейске ВСУ лишились группировки численностью в несколько тысяч человек.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил «ТАСС», что в Красноармейске ВСУ лишились группировки численностью в несколько тысяч человек. По его словам, речь идёт о погибших, без учета раненых.

Он уточнил, что только небольшая часть украинских сил смогла отойти в Димитров, расположенный рядом.

Накануне Минобороны России заявило, что штурмовые подразделения продолжают наступление в западной части Красноармейска, в районах северо-запада и востока Центрального района, а также в западной промзоне. За сутки удалось пресечь девять попыток ВСУ прорвать окружение.

Ранее сообщалось, что под Купянском окружённых украинских солдат вынуждали идти в контратаки, не обеспечивая их едой и водой.

Читайте также: Кличко неожиданно объяснил, почему хочет снизить возраст мобилизации на Украине.