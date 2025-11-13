Ричмонд
ВСУ «‎без суеты» отступают вдоль реки Оскол в Купянске

Российские военные сообщают об отступлении ВСУ вдоль реки Оскол в Купянске. Об успешном продвижении российских подразделений рассказал командир роты штурмового отряда с позывным Снег в видеообращении, опубликованном Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

ВСУ отступают в Купянске. Видео © Telegram / Минобороны России.

Офицер 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» заявил, что бойцы методично зачищают западную часть города, ведя бои в районе улицы Приоскольной и нанося удары по позициям противника в приречном лесном массиве. По его словам, военные действуют планомерно, без излишней спешки, уделяя первостепенное внимание сохранению личного состава.

«Работаем без суеты, в соответствии с задачей, бережём своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним», — сказал солдат.

Командир также сообщил о значительных потерях противника — до двадцати украинских военных были уничтожены в ходе боев за западную часть населённого пункта. Снег выразил уверенность в выполнении поставленной боевой задачи.

Ранее ВС РФ взяли в плен пару бойцов ВСУ в Купянске, которые пожаловались на «паутину» из российских дронов. По их словам, преодолеть её невозможно, а командование оставило там бойцов без боеприпасов и продовольствия. По последним данным, восточная часть города уже зачищена нашими войсками.

