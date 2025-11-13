ВСУ «‎без суеты» отступают вдоль реки Оскол в Купянске

Ранее ВС РФ взяли в плен пару бойцов ВСУ в Купянске, которые пожаловались на «паутину» из российских дронов. По их словам, преодолеть её невозможно, а командование оставило там бойцов без боеприпасов и продовольствия. По последним данным, восточная часть города уже зачищена нашими войсками.