Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС подготовит план для реализации следующего этапа торговой сделки с США

Этот шаг стал ответом на требования США разработать юридически обязательный план по пересмотру правил ЕС, которые, по мнению Вашингтона, вредят американскому бизнесу.

Источник: Аргументы и факты

Европейский Союз планирует предложить США стратегию для реализации следующего этапа торгового соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, чтот шаг стал ответом на предложения, направленные Вашингтоном Брюсселю ранее в этом году, с требованием разработать юридически обязательный план по пересмотру правил ЕС, которые, по мнению США, наносят ущерб американскому бизнесу.

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, как ожидается, встретится с американскими коллегами в конце ноября. Агентство сообщает, что соглашение между США и ЕС включало обязательства по продолжению работы над вопросами решения проблемы с экспортом стали и устранения нетарифных барьеров.

Ранее сообщалось, что по новые американские пошлины и давление на Индию способствовали укреплению отношений между Москвой и Нью-Дели.