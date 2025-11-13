ЕС подготовит план для реализации следующего этапа торговой сделки с США

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, как ожидается, встретится с американскими коллегами в конце ноября. Агентство сообщает, что соглашение между США и ЕС включало обязательства по продолжению работы над вопросами решения проблемы с экспортом стали и устранения нетарифных барьеров.