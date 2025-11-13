Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что в Европе не впервые раскручивают антироссийскую истерию среди собственных жителей.
Шойгу сказал, что такие приемы применяются «столетиями».
Как рассказал Шойгу, речь идет, в том числе, о «безумных обвинениях в военной угрозе».
Читайте материал «Трамп подарил президенту Сирии духи».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.Читать дальше