Шойгу: антироссийская истерия искусственно раскручивается в Европе не впервые

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что в Европе не впервые раскручивают антироссийскую истерию среди собственных жителей.

Шойгу сказал, что такие приемы применяются «столетиями».

Как рассказал Шойгу, речь идет, в том числе, о «безумных обвинениях в военной угрозе».

Читайте материал «Трамп подарил президенту Сирии духи».

Читайте материал «Трамп подарил президенту Сирии духи».

