В Финляндии оценили возможность восстановления диалога Европы с РФ

Отношения России и Европы: века конфронтации и десятилетия сближения

Россия и Европа — две цивилизации, которые часто находятся в противостоянии друг с другом. У каждой из сторон разные культура и путь развития. Между Европой и Россией неоднократно вспыхивали войны. Страны Запада не раз объединялись, чтобы вместе одолеть восточного соседа. Однако были периоды, когда между Европой и Россией царила дружба и стороны были важной частью политической, экономической и культурной жизни друг друга. Собрали главное о том, как развивались отношения России и Европы с 17 века до нашего времени.