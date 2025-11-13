В Финляндии оценили возможность восстановления диалога Европы с РФ

Финский президент выразил уверенность, что диалог между Европой и Россией будет возобновлен, хотя и не уточнил сроки. «В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен», — цитирует выступление Стубба «Лента.ру».
Финский лидер отметил, что он неоднократно обсуждал возможность диалога с Россией с европейскими партнерами за последние полтора года.
Ранее Александер Стубб выступил с инициативой провести встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках саммита G20 в Йоханнесбурге (ЮАР). Он заявил о необходимости обсудить на переговорах вопрос ядерного оружия, испытания которого готовятся в США.