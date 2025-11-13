Ричмонд
Politico: Эпштейн пытался связаться с властями России из-за Трампа

Скандально известный финансист хотел передать РФ послание о Дональде Трампе.

Источник: Аргументы и факты

Американский финансист Джеффри Эпштейн в 2018 году пытался связаться с властями России, чтобы передать послание о Дональде Трампе. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на обнародованные документы конгресса США.

Так, в 24 июня 2018 года Эпштейн в электронном письме возглавлявшему тогда Совет Европы Турбьерну Ягланду сообщил, что хотел бы передать послание через главу МИД Сергея Лаврова. Из переписки также следует, что Эпштейн говорил о Трампе с тогдашним постпредом РФ в ООН Геннадием Чуркиным.

«Чуркин был великолепен. После наших разговоров он понял Трампа. Это не сложно. Надо видеть, как он понимал, что все настолько просто», — утверждал финансист.

Politico сообщает, что Ягланд после получения письма хотел встретиться с неким «помощником Лаврова», чтобы предложить связаться с Эпштейном. Состоялся ли обмен информацией — не раскрывается.

Ранее демократы опубликовали три электронных письма, в которых фигурирует Дональд Трамп. Белый дом обвинил представителей Демократической партии в попытке очернить американского лидера.

