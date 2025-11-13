Politico: Эпштейн пытался связаться с властями России из-за Трампа

Так, в 24 июня 2018 года Эпштейн в электронном письме возглавлявшему тогда Совет Европы Турбьерну Ягланду сообщил, что хотел бы передать послание через главу МИД Сергея Лаврова. Из переписки также следует, что Эпштейн говорил о Трампе с тогдашним постпредом РФ в ООН Геннадием Чуркиным.