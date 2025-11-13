Отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень: что вошло в декларацию, подписанную Путиным и Токаевым

программа экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией на 2026−2030 годы;соглашение об организации транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов для экспорта в другие страны;соглашение о совместной работе в области транспортной безопасности;соглашение о создании комиссии для летных испытаний космических ракетных комплексов «Союз-5» и «Байтерек»;соглашение об открытии Генконсульства России в Актау;соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;меморандум о развитии особых экономических зон;меморандум о создании казахстанско-российских и российско-казахстанских школ;план мероприятий по ввозу амурских тигров из России в Казахстан и их адаптации;меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности;план развития автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе;соглашение о развитии стыковых пунктов между «КТЖ» и «РЖД»;меморандум о сотрудничестве между «Казпочтой» и «Почтой России».