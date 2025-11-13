Мать Бишимбаева отказалась признавать сына невменяемым

«Наше имущество заработано честным трудом».
На заседании по делу о мощенничестве $990 тыс., которые якобы обманным путем присвоила родственница семьи Бекзат Кемелова, Нурлыбекова подробно рассказала, откуда у семьи хранились крупные суммы денег. По ее словам, средства, около миллиона долларов, были накоплены в разные годы из честных доходов.
«Я любую сумму в банке обмениваю на доллары. Вы же знаете, у нас тенге не стабильный», — пояснила она.
Женщина также объяснила, почему деньги хранились дома. В 2017 году, во время расследования уголовного дела в отношении ее сына, у нее арестовали кредит, назвав его вещественным доказательством.
«Чтобы вернуть эти деньги, я обивала все пороги. Поэтому часть средств лежала дома. А потом я отдала их на хранение», — отметила она.
Отношения с Бекзат Кемеловой.
Нурлыбекова рассказала, что деньги хранились у Бекзат Кемеловой.
«В 2017 году мы целый год держали у Кемеловой деньги в сейфе. Она через год их вернула. Понимала, что мой сын долго сидеть не будет, и без слов вернула», — пояснила она.
По словам женщины, помещение, оформленное на Кемелову, также было возвращено в 2022 году, после выхода сына из тюрьмы. У Кемеловой остались только документы на недвижимость.
«Расписку я не брала, у нас были доверительные отношения. Это был близкий человек. Мне было не до документов и не до имущества», — утверждает пострадавшая.
На заседании адвокат Ерлан Газымжанов уточнил, что Нурлыбекова ранее говорила о желании забрать документы на недвижимость у Кемеловой. Женщина ответила, что до сих пор не получали их обратно.
«Сейчас эти документы у нее. Она говорит, что
При этом, по словам Нурлыбековой, документы она передала Кемеловой еще в 2017 году, и с тех пор они не были возвращены. В сентябре 2024 года она вновь попросила вернуть их, но безрезультатно.
«Какая месть?».
Отвечая на вопрос своего адвоката о версии защиты, что уголовное дело якобы вымышленное и является местью, Нурлыбекова резко отвергла подобные предположения.
«Какая месть? Сына уже посадили. Дали ему высокий срок. Какая у меня могла быть месть?» — заявила она.
Женщина отметила, что не обращалась к мужу подсудимой Кайрату Кемелову с просьбами повлиять на отчет судмедэксперта Тахира Халимназарова.
Халимназаров — это судебно-медицинский эксперт, который стал известен благодаря своим профессиональным показаниям в суде по делу о гибели Салтанат Нукеновой.
«Кемелов что, министр здравоохранения? Вице-министр? У него не было таких полномочий. Он клерк в “СК-Фармации”, а не руководитель, чтобы по его просьбе писал отчеты Халимназаров», — сказала она.
Отрицание попытки подкупа.
На вопрос адвоката Ерлана Газымжанова, пыталась ли она через Кемелова подкупить Халимназарова, Нурлыбекова ответила отрицательно.
«Да, я отрицаю. Мы с таким вопросом не обращались. Мы знали, что у него нет полномочий», — подчеркнула она.
По ее словам, семья обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, и решение было вынесено в их пользу. Адвокат стороны защиты Игорь Вранчев уточнил, что суд признал, что в отношении семьи Бишимбаевых не возбуждались уголовные дела о подкупе.
«Вменяемость Бишимбаева».
Нурлыбекова также отвергла утверждения о том, что она якобы просила Кемелову повлиять на психиатрическую экспертизу сына.
«Она говорит, что я просила переговорить с психдиспансером, чтобы моего сына признали невменяемым. Зачем мне эта справка? Хорошо, дадут. А потом он выйдет и продолжит отбывать срок? Никогда не опущусь до того, чтобы признать своего умного и образованного сына неполноценным психически», — заявила мать Бишимбаева.
Сегодня, 13 ноября, Нурлыбекова также рассказала обстоятельства двухлетней давности, вспомнив, что все произошло в момент, когда отцу семейства Валихану Бишимбаевудиагностировали рак.