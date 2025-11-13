Мать Бишимбаева отказалась признавать сына невменяемым

«Сейчас эти документы у нее. Она говорит, что 11—12 ноября 2023 года забрала у меня документы на коттедж и квартиру на Туран ⅚. Но вы представьте, это всего 3−4 дня после трагедии. Мне было не до документов, не до имущества. Я думала, что будет, если меня посадят, что будет с сыном, с мужем», — сказала она.