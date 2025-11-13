Ричмонд
Минниханов посетил штаб-квартиру LinGin и изучил новейшие технологии для автомобилей

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил штаб-квартиру компании LinGin, входящей в состав китайского промышленного холдинга Geely Holding Group. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Холдинг является одним из крупнейших частных технологических и автомобильных конгломератов Китая. Его основное подразделение ежегодно выпускает более 2,1 миллиона автомобилей, среди которых — модели LinGin. Компания специализируется на разработке и внедрении передовых технологий в области искусственного интеллекта.

Во время визита Минниханову представили ряд инновационных решений, над которыми работает компания. В частности, ему продемонстрировали систему голографического отображения нового поколения для автомобильных кабин — персонального виртуального помощника водителя, способного распознавать речь и адаптироваться под привычки и предпочтения пользователя.

Также были показаны технологии дополненной реальности (AR) для проекционных дисплеев, обеспечивающие 3D-навигацию по полосам движения и отображение объектов окружающей среды.

Кроме того, Рустам Минниханов протестировал технологию электронного рулевого управления Steer-by-Wire от компании Shibao. Эта система передает команды от водителя к исполнительным механизмам посредством электрических сигналов, полностью исключая прямую механическую связь.

