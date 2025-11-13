Минниханов посетил штаб-квартиру LinGin и изучил новейшие технологии для автомобилей

Холдинг является одним из крупнейших частных технологических и автомобильных конгломератов Китая. Его основное подразделение ежегодно выпускает более 2,1 миллиона автомобилей, среди которых — модели LinGin. Компания специализируется на разработке и внедрении передовых технологий в области искусственного интеллекта.
Во время визита Минниханову представили ряд инновационных решений, над которыми работает компания. В частности, ему продемонстрировали систему голографического отображения нового поколения для автомобильных кабин — персонального виртуального помощника водителя, способного распознавать речь и адаптироваться под привычки и предпочтения пользователя.
Также были показаны технологии дополненной реальности (AR) для проекционных дисплеев, обеспечивающие 3D-навигацию по полосам движения и отображение объектов окружающей среды.
Кроме того, Рустам Минниханов протестировал технологию электронного рулевого управления Steer-by-Wire от компании Shibao. Эта система передает команды от водителя к исполнительным механизмам посредством электрических сигналов, полностью исключая прямую механическую связь.