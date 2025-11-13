Как Россия может помочь Венесуэле в случае конфликта с США

Источники The Wall Street Journal раскрыли информацию о планах Белого дома оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Издание сообщило, что Дональд Трамп рассматривает три варианта воздействия на лидера республики и его решения. Первый предполагает введение новых санкций в отношении Каракаса и торговых тарифов для стран, приобретающих венесуэльские углеводороды. Второй подразумевает активную помощь оппозиции в организации протестных движений и размещение военной техники в Венесуэле. Третий вариант самый жесткий — он заключается в атаках по территории республики и проведении операций против военных объектов и правительственных учреждений.