Как Россия может помочь Венесуэле в случае конфликта с США

Угрозы от США
Конфликт между США и Боливарианской республикой обостряется. Пентагон усилил группировку ВМС в Карибском бассейне, направив туда свой самый крупный авианосец USS Gerald R. Ford. Кроме того, американцы нарастили численность войск в проблемном регионе — гарнизон в Пуэрто-Рико ранее составлял 10 тыс. бойцов, а сейчас с учетом военнослужащих ВМС воинский контингент превысил 15 тыс. человек, пишет RTVI со ссылкой на The New York Times.
Американские ударные беспилотники, истребители F-35 и штурмовики АС-130J атакуют корабли и катера, которые направляются из Венесуэлы в сторону Северной Америки. В США утверждают, что на судах перевозят наркотики. Всего было зафиксировано 19 авиаударов, в результате которых погибли 76 человек.
В Лондоне назвали атаки Вашингтона в Латинской Америке незаконными и отказались предоставлять разведданные по Карибам Пентагону, узнала CNN. Вслед за Великобританией от сотрудничества с США в сфере обмена разведанными отказалась Колумбия. В стране считают, что американцы не представили доказательств, что ликвидируют суда, которые действительно задействованы в наркотрафике, говорится в статье агентства Agence France-Presse.
Источники The Wall Street Journal раскрыли информацию о планах Белого дома оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Издание сообщило, что Дональд Трамп рассматривает три варианта воздействия на лидера республики и его решения. Первый предполагает введение новых санкций в отношении Каракаса и торговых тарифов для стран, приобретающих венесуэльские углеводороды. Второй подразумевает активную помощь оппозиции в организации протестных движений и размещение военной техники в Венесуэле. Третий вариант самый жесткий — он заключается в атаках по территории республики и проведении операций против военных объектов и правительственных учреждений.
Решение о выборе плана воздействия на Каракас Трамп пока не принял. Политик сомневается, что даже прямые атаки Пентагона по республике заставят Николаса Мадуро отказаться от поста президента и руководства страной.
Какие меры предпринимает Венесуэла
В Боливарианской республике надеются на лучшее в ситуации с возможной агрессией США, но готовятся к худшему. Агентство Reuters узнало, что Каракас усиливает свою оборону, в том числе с использованием устаревшего российского вооружения.
В стране разработали стратегию сопротивления: с американцами будут воевать партизанские отряды. Планируется, что небольшие подразделения будут функционировать в более чем 280 районах республики. Всего в «партизаны» в случае конфликта уйдут около 60 тысяч военнослужащих армии и Нацгвардии. Кроме того, в отряды смогут войти и местные жители, желающие участвовать в отражении агрессии.
Научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев в беседе с RTVI высказал мнение, что партизанская война может оказаться неэффективным способом борьбы с американцами в случае их вторжения. Эксперт уточнил, что в прошлом веке партизаны успешно боролись с бойцами Пентагона, например, во время Корейской войны и во Вьетнаме, но в настоящее время военнослужащие США используют новые методы войны. «В таких условиях невозможно с точностью оценить шансы на победу любой из конфликтующих сторон», — добавил собеседник издания.
Еще один вариант сопротивления, который собираются реализовать в республике, — «анархизация». Если власть в стране попытаются забрать оппозиционеры при поддержке интервентов из США, то на улицы крупных городов выйдут вооруженные сторонники нынешней власти, чтобы устроить массовые беспорядки.
В Венесуэле, чтобы повысить боеспособность армии, проводят масштабные военные учения под названием «Независимость 200». В тренировках и маневрах по всей стране задействуют военнослужащих всех видов войск, ополченцев Боливарианской национальной милиции, органов госбезопасности. Также власти объявили о «массовой мобилизации» вооружённых сил, техники и оружия.
Какую помощь Венесуэле окажет Россия
О том, что Николас Мадуро обратился за поддержкой в Кремль, рассказала газета The Washington Post. По данным издания, об этом свидетельствуют «внутренние документы американского правительства». В США узнали, что венесуэльский лидер направил президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором попросил помощи в модернизации имеющихся на вооружении в республике истребителей-бомбардировщиков и ремонте радаров.
Military Watch Magazine предположил, что Каракас запросил у Москвы ракеты Х-32, истребители Су-30М2, систему береговой обороны «Бастион», корветы класса «Буян-М»/ «Каракурт» и даже подводную лодку.
В американских СМИ также появлялась информация о российских кораблях, которые направились к берегам Венесуэлы. Эту новость прокомментировал отставной полковник Минобороны США Дуглас Макгрегор. Он уточнил, что таким образом Москва сигнализирует, что не допустит повторения украинского сценария. Официально Кремль не подтвердил данные о кораблях в зоне интересов США.
По мнению Магомеда Кодзоева, Каракасу не стоит вступать в военный конфликт с США. Задача властей и военных Венесуэлы — создать такие условия, при которых Белый дом сочтет невыгодным и опасным потенциальные военные действия на территории республики.
«Это требует от Каракаса мобилизации всех имеющихся ресурсов. И здесь важную роль играет поддержка России, которая имеет солидный военный опыт не только на Украине, но и в Сирии и других горячих точках. Плюс обеспечение новейшими видами вооружений», — уточнил эксперт. Он добавил, что совместные усилия Москвы и Каракаса также могут позволить добиться победы в условиях противостояния России и Запада.
Кодзоев добавил, что если рядом с США в Южной Америке появится «горячая точка», то это станет дополнительным ударом по экономике страны. По его словам, в затяжном конфликте это может сыграть против Вашингтона. Однако эксперт оценил шансы на победу Вашингтона в случае военной интервенции в Венесуэле как высокие.