Водителей грузовиков, не прибывших на спецстоянки в Белоруссии, оштрафуют

«Еще более чем по 220 литовским фурам, 140 из которых находятся на обочинах дорог вблизи пунктов пропуска, ГТК и МВД проводят работу по поиску водителей и обеспечению доставки грузовиков на оборудованные для этого места. В отношении водителей литовских перевозчиков, умышленно не исполняющих выставленное белорусской таможней обязательство по прибытию в установленные сроки в специальные места, будут применены меры административного взыскания в максимальном размере (статья 24.3 КоАП Республики Беларусь, до 100 базовых величин — ред.)», — говорится в сообщении.