Глава Русской общины Молдавии призвала не закрывать РЦНК в Кишиневе

«Я бы хотела, чтобы депутаты хотя бы слушали. Услышат ли — другой вопрос. Если Русский дом закроют, я открою его у себя дома. Я живу на Рышкановке (один из районов Кишинева — ред.) 48 лет, двери моего дома всегда открыты. У нас есть где собираться, но Русский дом — это символ. Русский дом стал родным не только для русских, но и для всех жителей Молдавии. Всё, что там делается, направлено на благо людей», — заявила Лащенова журналистам у входа в парламент, объяснив, что намерена выступить с обращением к депутатам.