Латвия рассчитывает завершить укрепление восточной границы к 2028 году

Латвийский участок приграничных укреплений станет частью так называемой Балтийской линии обороны.
Отмечается, что Латвия уже установила на восточном приграничье с Россией и Беларусью различные противомобильные препятствия, включая «зубы дракона», металлические ежи, бетонные блоки, были вырыты противотанковые рвы. В октябре Сейм Латвии принял закон о создании противомобильной инфраструктуры, чтобы ускорить данный процесс.
В то же время в Госконтроле Латвии обеспокоены тем, насколько качественно и без задержек будет осуществлено военное укрепление восточной границы.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявляла, что правительство республики направило свыше 900 млн евро с 2022 года на укрепление границы с Россией и Беларусью.