Латвия рассчитывает завершить укрепление восточной границы к 2028 году

Отмечается, что Латвия уже установила на восточном приграничье с Россией и Беларусью различные противомобильные препятствия, включая «зубы дракона», металлические ежи, бетонные блоки, были вырыты противотанковые рвы. В октябре Сейм Латвии принял закон о создании противомобильной инфраструктуры, чтобы ускорить данный процесс.