Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия рассчитывает завершить укрепление восточной границы к 2028 году

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия планирует завершить работы по укреплению границы с Беларусью и Россией к 2028 году, сообщают латвийские СМИ.

Источник: БЕЛТА

Латвийский участок приграничных укреплений станет частью так называемой Балтийской линии обороны.

Отмечается, что Латвия уже установила на восточном приграничье с Россией и Беларусью различные противомобильные препятствия, включая «зубы дракона», металлические ежи, бетонные блоки, были вырыты противотанковые рвы. В октябре Сейм Латвии принял закон о создании противомобильной инфраструктуры, чтобы ускорить данный процесс.

В то же время в Госконтроле Латвии обеспокоены тем, насколько качественно и без задержек будет осуществлено военное укрепление восточной границы.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявляла, что правительство республики направило свыше 900 млн евро с 2022 года на укрепление границы с Россией и Беларусью.